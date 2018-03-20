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За год индекс цитируемости ИА «Татар-информ» увеличился почти в три раза

20 марта 2018, 19:28

В первом и третьем квартале 2017 года «Татар-информ» возглавлял топ-20 самых цитируемых СМИ Татарстана по версии компании «Медиалогия».
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). За год индекс цитируемости ИА «Татар-информ» увеличился почти в три раза — по итогам 2017 года он составил 1741,26, в 2016 — 652,71. Рейтинг опубликовала компания «Медиалогия».

ИА «Татар-информ», как и годом ранее, заняло в рейтинге самых цитируемых СМИ Татарстана второе место.

За третий квартал 2017 года «Татар-информ» возглавил топ-20 самых цитируемых СМИ Татарстана, составленный компанией «Медиалогия». 

По итогам августа прошлого года сайт «Татар-информ» посетили 2 млн 94 тыс. 459 уникальных пользователей. Об этом свидетельствуют данные LiveInternet. Этот показатель является одним из лучших в истории агентства.


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