(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). За год индекс цитируемости ИА «Татар-информ» увеличился почти в три раза — по итогам 2017 года он составил 1741,26, в 2016 — 652,71. Рейтинг опубликовала компания «Медиалогия».

ИА «Татар-информ», как и годом ранее, заняло в рейтинге самых цитируемых СМИ Татарстана второе место.

За третий квартал 2017 года «Татар-информ» возглавил топ-20 самых цитируемых СМИ Татарстана, составленный компанией «Медиалогия».

По итогам августа прошлого года сайт «Татар-информ» посетили 2 млн 94 тыс. 459 уникальных пользователей. Об этом свидетельствуют данные LiveInternet. Этот показатель является одним из лучших в истории агентства.