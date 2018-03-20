В Татарстане стартовала сертификация производства органической продукции

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Татарстане началась сертификация производства органической продукции. Работа проводится в соответствии с требованиями стандартов органического производства, действующими на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«В феврале был вручен первый в республике сертификат соответствия органического производства второго уровня, подтверждающий вступление сельхозпредприятия в переходный к органическому производству период», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Обладателем документа стал агропромхолдинг «Андрюшкино» Мамадышского района.