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Культура

Игорь Бутман прокомментировал скандальное высказывание Макаревича о россиянах

20 марта 2018, 20:12

По мнению джазового саксофониста, среди россиян есть замечательные люди.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман прокомментировал провокационное высказывание Андрея Макаревича о превращении россиян в «злобных дебилов», передает RT.

По мнению музыканта, среди россиян есть замечательные люди. Возможно, что Макаревич сказал в сердцах свои слова.

«Я не знаю, вот приезжали наши гости из США, из Англии, Японии, из Европы, и говорят, что у нас замечательные люди. Просто нельзя, мне так кажется, в сердцах что-то говорить, или, не знаю, действительно такие впечатления», — заявил Бутман.

Сын Макаревича – Иван Макаревич также отметил, что отец произнес свои слова на эмоциях. «Зная, как люди в эмоциях выражают мысли, я считаю, что основная проблема человечества — это озлобленные дебилы. И такое можно не только про Россию сказать», — цитирует РЕН ТВ Ивана Макаревича.

 


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