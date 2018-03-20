Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы МВД РФ Виктора Ерина

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы МВД РФ, уроженца Казани Виктора Ерина, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Соответствующую телеграмму Президент РТ направил в адрес его супруги Любови Ериной.

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Вашего супруга Виктора Федоровича Ерина — Героя России, опытного государственного деятеля, мужественного и сильного человека, — говорится в телеграмме. — Он стоял во главе Министерства внутренних дел России в сложные годы политических и социальных реформ в стране, внес достойный вклад в совершенствование деятельности органов правопорядка, службы внешней разведки. Его уход — это огромная утрата для России, а также и для Республики Татарстан, где он родился и начал свой трудовой путь».

Виктор Ерин скончался в Москве после продолжительной болезни на 75-м году жизни.