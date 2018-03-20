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Министр экономики РТ встретился с победителями WorldSkills из Татарстана

20 марта 2018, 20:02

В конце апреля сборная Татарстана примет участие в отборочном чемпионате WorldSkills Russia в Ярославле.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев встретился с участниками чемпионатных мероприятий WorldSkills Russia, сообщает пресс-служба ведомства.

Абдулганиев ознакомился с подготовкой молодых профессионалов по компетенции «Предпринимательство». Уже в конце апреля сборная республики примет участие в отборочном чемпионате в Ярославле. 

«Вы представляете республику, и, тем самым, уже доказали свою состоятельность. Задана высокая планка, мы готовы оказать всестороннюю поддержку», — сказал министр.

На встрече была одна из победительниц прошлого года — Карина Халеева. Ее команда стала лидером в финале V Национального чемпионата WorldSkills Russia — 2017. Сейчас Халеева готовится представить страну в Финляндии на Taiyaja — 2018 (Finnish National Skills Competition).


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