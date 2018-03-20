Компания Disney снимет ремейк мультфильма «Леди и Бродяга»

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Компания Disney займется ремейком мультипликационного фильма «Леди и Бродяга» 1955 года. Фильм будет выпущен специально для стримингового сервиса Disney, пишет «Газета.Ру».



Режиссером новой версии стал Чарли Бин, известный по картине «Лего Ниндзяго», сценарий написал Эндрю Буджальски.

Выход фильма в прокат запланирован на осень 2019 года.



В основе классического мультфильма рассказывается о любви между кокер-спаниелем по кличке Леди и уличном псе Бродяге. В 2001-м вышло продолжение мультфильма – «Леди и Бродяга-2: приключения Шалуна». Главным героем сиквела стал общий детеныш собак.