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Минздрав РТ прокомментировал платную колясочную в детской поликлинике

20 марта 2018, 19:38

После установки видеокамер взимание платы за охрану колясок отменят, отметили в Минздраве РТ.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Минздрав РТ прокомментировал платную колясочную в детской поликлинике № 4 в Набережных Челнах. Помещение для колясок с отдельным входом в поликлинике предусмотрено проектом ремонта медучреждения, после которого и была организована охрана, говорится в комментарии ведомства в системе «Народный контроль».

«Денежные средства от данного вида деятельности поступали в учреждение путем оформления кассового чека и подвергались соответствующему учету», — говорится в сообщении.

После установки видеокамер в помещении сохранность колясок для детей и других средств для их транспортировки будет гарантироваться именно видеонаблюдением, плату за «парковку» колясок отменят. 

Как отмечается в обращении жительницы города, чтобы воспользоваться колясочной, необходимо заплатить 10 рублей. Фото чека за услугу приложено к жалобе.


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