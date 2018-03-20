Татарстанские артисты провели серию концертов «От сердца к сердцу»

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В прошлом месяце татарстанские артисты провели целую серию благотворительных мероприятий «От сердца к сердцу», сообщает Минкультуры РТ.

Артисты Бугульминского государственного русского драматического театра представили два спектакля для воспитанников социального приюта «Ялкын» и реабилитационного центра «Возрождение». Артисты показали «Однажды в королевстве» и «Денискины рассказы».

Государственный ансамбль фольклорной музыки выступил в Арском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Государственный ансамбль песни и танца РТ дал концерт в ДРКБ, а также в Лаишевской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями и Зеленодольском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие».

Камаловцы подготовили танцевальные и вокальные номера, отрывки из спектакля «Коза, овца и другие» для детей и подростков реабилитационного центра «Солнечный».

Государственный камерный хор РТ выступил в социальном приюте для детей и подростков «Гаврош», а Государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек» дал концерт в приюте для детей и подростков «Шатлык» Пестречинского района.