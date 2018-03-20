За 2018 год приведут в нормативное состояние 83 процента федеральных трасс России

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В России в этом году после строительства и реконструкции планируется ввести в эксплуатацию 275,7 км федеральных автомобильных дорог, что на 19,5 процента превысит уровень 2017 года. К концу года 82,8 процента федеральных трасс будут проведены в нормативное состояние, сообщает Росавтодор.

Кроме транспортного путепровода через Керченский пролив, планируется поэтапно создать современный автодорожный маршрут по направлению Краснодар – Новороссийск – Керчь. Запланировано также строительство ряда обходов городов, пересечений в разных уровнях с железнодорожными путями на наиболее загруженных направлениях и др.

В прошлом году в нормативное состояние приведено более 39 тыс. км или 77,96 процента от общей протяженности федеральных автодорог.

Субъектам России в 2017 году из федерального бюджета выделены межбюджетные трансферты общим объемом 116,4 млрд рублей. В том числе благодаря федеральному софинансированию, на автодорогах регионального и местного значения завершены строительство и реконструкция участков общей протяженностью 1 816 км, отремонтировано 8 330 км дорог.