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В Казани возможен перерыв в вещании 15 каналов вещания

20 марта 2018, 18:42

На протяжении 10 дней в столице Татарстана продлится монтаж архитектурно-художественной подсветки башни на радиотелецентре.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Казани возможен перерыв в вещании 15 каналов аналогового и цифрового телевидения и радиовещания. В городе ведутся плановые работы по монтажу архитектурно-художественной подсветки башни на радиотелецентре, сообщила пресс-служба Минсвязи РТ.

«С 20 марта по 29 апреля на объекте филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» в Казани будут проводиться плановые работы по монтажу архитектурно-художественной подсветки башни на радиотелецентре. Это может повлечь за собой возможное отключение программ аналогового и цифрового эфирного телевидения и радиовещания в будние дни с 8.00 до 18.00», - сказано в сообщении.

Отключение коснется следующих каналов: «Первый канал», «Россия 1», «Татарстан», «Россия Культура», «ТНВ», «Пятый канал», «Звезда», «Радио России», «Радио Татарстан», радио «Маяк», радио «Вести ФМ», радио «Ретро-ФМ», «Наше радио», радио «Серебряный дождь», пакета программ первого и второго мультиплексов. Министерство информатизации и связи РТ просит жителей столицы республики отнестись с пониманием к проводимым работам.
 


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