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Наука и образование

КФУ принял участие в создании первой единой базы для продвижения научной информации в России

20 марта 2018, 18:26

В Томском государственном университете подписано соглашение о создании первого в стране агрегатора научной информации, производимой университетами.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). КФУ принял участие в создании первой единой базы для продвижения научной информации в России, сообщается на портале вуза.

Соглашение о создании первого в стране агрегатора научной информации, производимой университетами, было подписано в Томском государственном университете. Первыми участниками, которые добавили в базу свои научные документы, стали три вуза: ТГУ, Казанский федеральный университет и Сибирский федеральный университет. 

Работа по наполнению агрегатора уже началась.


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