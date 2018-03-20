(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). КФУ принял участие в создании первой единой базы для продвижения научной информации в России, сообщается на портале вуза.
Соглашение о создании первого в стране агрегатора научной информации, производимой университетами, было подписано в Томском государственном университете. Первыми участниками, которые добавили в базу свои научные документы, стали три вуза: ТГУ, Казанский федеральный университет и Сибирский федеральный университет.
Работа по наполнению агрегатора уже началась.