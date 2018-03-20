Нашлись пропавшие из поликлиники в Набережных Челнах диваны

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Мягкие диваны из зала ожидания модернизированной поликлиники №3 Набережных Челнов не пропали, их перенесли на второй этаж из-за неаккуратности пациентов, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ,

Жалобу на исчезновение мебели в систему «Народный контроль» написал житель Набережных Челнов.

«Было очень удобно одеться-раздеться или просто ожидать, сидя на диване. Но в итоге осталось только три штуки. Сотрудники за стойкой информации ответить, куда делись еще недавно стоявшие тут диваны, не смогли», – написал недовольный челнинец.

Заявка была направлена в министерство здравоохранения РТ.

Как объяснили ИА «Татар-информ» в поликлинике, от комфортной мягкой мебели администрации пришлось отказаться из-за неряшливости самих же пациентов.

«В связи с выявленными фактами порчи имущества поликлиники посетителями учреждения, диваны с первого этажа зоны ожидания были перемещены в холл комфортного пребывания пациентов по подразделениям. На замену диванам зона ожидания на первом этаже была укомплектована трехсекционными стульями», – объяснили в челнинской поликлинике.











