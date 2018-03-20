В Татарстане производство молока и мяса за два месяца возросло на три процента

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Татарстане за январь – февраль произведено 63 тыс. т мяса, что составляет 103 процента к уровню соответствующего периода 2017 года. Произведено 198 тыс. т молока (103 процента). Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Увеличили объемы производства молока по сравнению с прошлым годом Кукморский, Балтасинский, Азнакаевский, Алькеевский, Сабинский, Заинский, Атнинский, Рыбно-Слободский и другие районы.

В то же время производство молока сократилось в Кайбицком, Чистопольском, Буинском, Муслюмовском, Апастовском, Менделеевском, Бугульминском, Камско-Устьинском, Тукаевском, Дрожжановском районах.

На уровне прошлого года работают животноводы Альметьевского, Ютазинского, Елабужского, Зеленодольского, Бавлинского, Верхнеуслонского и Алексеевского районов.

«В настоящее время по Татарстану средняя закупочная цена на молоко составляет 21,55 рублей за кг продукции», – рассказал на совещании замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назип Хазипов.

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов призвал сельхозпроизводителей заключать долгосрочные договоры с переработчиками молока. «Ждать повышения закупочных цен на молоко сейчас не представляется возможным. В Татарстане реализуются меры поддержки производителей, в том числе это три рубля за каждый литр реализованного молока, но на предстоящий период мы должны искать резервы и пути снижения себестоимости его производства», – подчеркнул он.

