Сборная России показала свою гостевую форму для ЧМ по футболу

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Сегодня представлена гостевая форма сборной России по футболу, сообщает Lenta.ru.

Комплект гостевой формы сборной России был представлен техническим спонсором национальной команды Adidas.

«Вдохновлена стилем улиц», — гласит подпись к фотографиям в Instagram.

Футболка выполнена преимущественно в белом цвете с серыми вставками и синими линиями. На груди размещены герб РФ и логотип технического спонсора команды.

Новую форму представили футболисты сборной Алексей Миранчук, Федор Смолов и Антон Швец.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная РФ сыграет в группе А против команд из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Перед этим наша команда проведет два контрольных матча в рамках подготовки к чемпионату мира. 23 марта футболисты встретятся с бразильцами в «Лужниках», а 27 марта сыграют со сборной Франции в Санкт-Петербурге.