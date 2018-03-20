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Сборная России показала свою гостевую форму для ЧМ по футболу

20 марта 2018, 18:50

Сборная России показала свою гостевую форму для ЧМ по футболу Новую форму представили футболисты сборной Алексей Миранчук, Федор Смолов и Антон Швец.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Сегодня представлена гостевая форма сборной России по футболу, сообщает Lenta.ru.  

Комплект гостевой формы сборной России был представлен техническим спонсором национальной команды Adidas.

«Вдохновлена стилем улиц», — гласит подпись к фотографиям в Instagram.  

Футболка выполнена преимущественно в белом цвете с серыми вставками и синими линиями. На груди размещены герб РФ и логотип технического спонсора команды.  

Новую форму представили футболисты сборной Алексей Миранчук, Федор Смолов и Антон Швец.  

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная РФ сыграет в группе А против команд из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.  

Перед этим наша команда проведет два контрольных матча в рамках подготовки к чемпионату мира. 23 марта футболисты встретятся с бразильцами в «Лужниках», а 27 марта сыграют со сборной Франции в Санкт-Петербурге.

 


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