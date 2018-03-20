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Высланные российские дипломаты уехали из Лондона под «Прощание Славянки»

20 марта 2018, 19:18

Высланные из Лондона 23 российских дипломата вместе с семьями покинули утром во вторник здание посольства РФ.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Высланные из Лондона 23 российских дипломата покинули утром во вторник здание Посольства РФ. Микроавтобусы с выехали с территории дипломатического представительства под марш «Прощание славянки» и направилась в направлении одного из аэропортов британской столицы, откуда сотрудников позднее заберет спецборт, присланный из России, сообщает ТАСС.

С учетом членов семей высылаемых сотрудников Лондон покидают около 80 человек. 

Когда автомобили выезжали за пределы посольства, сотрудники диппредставительства, остающиеся в Лондоне, махали своим коллегам и желали им всего доброго, отмечает агентство.

Британских журналистов не пустили на закрытую улицу, где расположено посольство.


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