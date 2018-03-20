Театр им. К. Тинчурина представит в Альметьевске три спектакля

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Альметьевске 22 – 24 марта Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина даст три спектакля, сообщает Минкультуры РТ.
Артисты представят зрителям музыкальные комедии «Женихи» и «Студенческий договор. Наши дни», а также мелодраму «Соловушка с шелковым пояском». Спектакли будут показаны в Альметьевском татарском государственном драматическом театре.
22 марта тинчуринцы покажут постановку «Женихи» по пьесе Хая Вахита. Режиссером спектакля выступил заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств РТ Рашид Загидуллин.
23 марта альметьевцы увидят «Студенческий договор. Наши дни» по пьесе Туфана Миннуллина. Режиссер спектакля – Резеда Гарипова.
В заключительный день гастролей, 24 марта, состоится показ мелодрамы «Соловушка с шелковым пояском» по пьесе Аяза Гилязова. Режиссер спектакля – Рашид Загидуллин.