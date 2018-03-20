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Павел Дуров: Угрозы блокировать Telegram не принесут плодов

20 марта 2018, 19:22

Роскомнадзор пригрозил блокировкой мессенджеру, если тот в течение 15 дней не предоставит ФСБ информацию для расшифровки сообщений пользователей.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, угрозы блокировать мессенджер не принесут плодов, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Павла Дурова в своем Twitter-аккаунте. 

Ранее Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ. Роскомнадзор пригрозил блокировкой мессенджеру, если тот в течение 15 дней не предоставит ФСБ информацию для расшифровки сообщений пользователей, говорится на сайте ведомства.

В декабре 2017 года Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ передавать ФСБ ключи шифрования в соответствии с «пакетом Яровой».


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