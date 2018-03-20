Голосовой помощник «Алиса» научилась вызывать такси

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Голосовой помощник «Алиса», разработчиком которого является «Яндекс», теперь может вызывать такси через приложение «Яндекс.Такси», сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на пресс-службу компании.

Таким образом, заказать такси можно с помощью следующих команд, данных «Алисе»: «Вызови такси», «Закажи такси», «Поехали на такси». После чего пользователю необходимо продиктовать конкретный адрес или название места. После этого голосовой помощник откроет приложение с уже заполненной строкой «Куда».

Кроме того, «Алиса» способна запоминать домашний или рабочий адреса для их дальнейшего автоматического использования.

Голосовой помощник «Алиса» компания запустила в октябре 2017 года.