В четырех районах Казани 21 марта отключат свет

(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Анастасия Левитан). В связи с ремонтом линий электропередач и трансформаторных подстанций 21 марта будет приостановлена подача электроэнергии в частные секторы нескольких районов города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Вахитовском районе с 9.00 до 17.00 планируется отключение электричества по адресам: ул. 1-я Бугульминская, 3, ул. Н. Назарбаева, 35, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/98, ул. Шаляпина, 7, 30, 35.

В Ново-Савиновском районе света не будет с 9.00 до 17.00 в домах по пр. Амирхана, 21, ул. Четаева, 25, 27, 27а и в детском саду № 411 по пр. Ямашева, 65а.

В Приволжском районе жители частного сектора так же останутся без света. Отключение будет производиться по улицам Зои Даутовой, Калинина, Матюшинская, Озерная, Правды, Приволжская, Центральная поселка Отары с 8.30 до 17.00. В поселке Восточный по улицам Акчулпан и Механиков.

В Советском районе с 9.00 до 18.00 будет производиться отключение света по улицам поселка Константиновка: Бирюсовая, Привольная, Советская, Школьная, Юности, в поселке Кульсеитово, по ул.Большая Красная в пос. Малые Клыки.

Подробный график отключения электропитания указан в специальном разделе на сайте мэрии.