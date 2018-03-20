Более 2 тыс. проводников поездов к ЧМ-2018 обучат общению с болельщиками

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В России в преддверии чемпионата мира по футболу специальную подготовку проходят более 2 тыс. проводников и начальников поездов. Половина из них уже имеет опыт работы с иностранными пассажирами во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Всего в поездах дальнего следования будут работать 85 поездных бригад. Их обучают взаимодействию с болельщиками, представителями международных делегаций и футбольных клубов. Кроме того, проводится инструктаж проводников пассажирских вагонов и начальников поездов по организации бесплатного проезда болельщиков и технологии их посадки в поезда по билету на матч и паспорту болельщика.

Отдельное внимание при подготовке уделяется специфике коммуникаций с представителями различных национальных культур, изучению английского языка, а также взаимодействию с пассажирами с ограниченными физическими возможностями.

Проработан график движения дополнительных поездов на период проведения ЧМ-2018 в России. Для бесплатной перевозки болельщиков будет назначено 728 рейсов дополнительных поездов на 440 650 мест.

Планируется задействовать инновационный подвижной состав. Так, двухэтажные поезда будут курсировать по направлениям Москва – Самара, Москва – Санкт-Петербург, Москва – Казань, Москва – Адлер, Санкт-Петербург – Москва. Поезда «Ласточка» и «Стриж» будут бесплатно перевозить болельщиков из Москвы в Нижний Новгород.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 городах, в том числе и в Казани.