ВТБ в Чувашии вдвое увеличил объемы кредитования населения

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в Чувашии за 2017 г. вырос на 10 процентов и достиг 10,5 млрд рублей. Объем продаж кредитных продуктов вдвое превысил уровень предыдущего года. Всего за отчетный период жителям региона было выдано около 8,5 тысяч кредитов на общую сумму 5,3 млрд рублей.

Объем продаж кредитов наличными по сравнению с 2016 г. увеличился на 90 процентов и составил 2,3 млрд рублей. Всего в течение года было выдано более 5 тысяч таких займов.

Выдача ипотеки выросла на 80 процентов — до 2,3 млрд рублей. Более 1,6 тысячи жителей Чувашии за прошедший год оформили кредиты в ВТБ с целью улучшения жилищных условий.

Наибольший прирост достигнут в сегменте автокредитования. По итогам 2017 г. банк предоставил порядка 1,5 тысяч автокредитов на общую сумму порядка 667 млн рублей. Это вдвое больше, чем за 2016 г.

Также наблюдается повышение спроса на сберегательные продукты — в прошедшем году население республики доверило банку 3,8 млрд рублей своих накоплений. Это в 2,7 раза больше показателя 2016 г. Портфель привлеченных средств физлиц увеличился на 25 процентов и на 1 января 2018 г. достиг отметки в 15 млрд рублей.

Владимир Царев, руководитель розничного бизнеса ВТБ в республике Чувашия, прокомментировал: «Итоги 2017 года убедительно демонстрируют тренд на рост потребительской активности наших клиентов . Увеличению объемов кредитования способствовали как снижение ключевой ставки, так и выгодные предложения банка. А столь существенный рост привлеченных средств (практически в три раза) говорит о высоком доверии жителей Чувашии к ВТБ».