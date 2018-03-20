Муфтий РТ ознакомился с религиозной ситуацией в Чистопольском районе

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Сегодня муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в ходе рабочей поездки в Чистопольский район республики ознакомился с религиозной ситуацией в Чистополе, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов рассказал муфтию о религиозной ситуации в районе и выразил свои пожелания по дальнейшей работе мухтасибата. Камиль хазрат принял к сведению предложения по развитию сотрудничества. На встрече он рассказал о деятельности ДУМ РТ.

В ходе поездки муфтий Татарстана посетил Чистопольский часовой завод, женское медресе «Амирхания» и мужское медресе «Камалия». Побывал он и на могиле известного татарского религиозного деятеля XIX века Мухаммадзакира хазрата Камалова-Чистави.

Планируется, что глава ДУМ РТ ознакомится с ходом реконструкции исламского молодежного центра Чистополя и примет участие в Неделе милосердия. Рабочий визит Камиля хазрата завершится в мечети «Нур», где он встретится с населением и членами Союза мусульманской молодежи. Основной тематикой встречи станут вопросы никаха, развода, смешанных браков, ипотеки и кредита.

