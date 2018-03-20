ВТБ увеличил выдачу ипотеки в 1,5 раза

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). По итогам первых двух месяцев 2018 г. ВТБ выдал 26 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 58 млрд рублей, увеличив свой результат по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 43 процента. Ипотечный портфель банка по состоянию на 1 марта составил 1,12 трлн рублей.

Большим спросом у клиентов по-прежнему пользуется программа рефинансирования. Ее доля в общем объеме выдачи по итогам января-февраля составила 12 процентов. На эти цели с начала года было выдано 4 тыс. ипотечных кредитов на 7 млрд рублей. Около 15 процентов от общего объема продаж пришлось на специальную программу «Больше метров — меньше ставка». За два месяца ей воспользовались более 2 тыс. человек, оформивших кредиты на сумму 9 млрд руб.

В начале 2018 г. доли ипотечных сделок на строящееся и готовое жилье сравнялись. По сравнению с 2017 г., средняя сумма кредита составила для Москвы и области 3,7 млн руб., для регионов — 1,8 млн. Размер среднего первоначального взноса остается на уровне 30% от стоимости квартиры. При этом средний срок кредита по-прежнему составляет 16 лет. Реальный средний срок выплаты по ипотеке — на уровне 7 лет.

Регионами-лидерами по выдаче ипотечных кредитов в начале 2018 г. стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Новосибирская область и республика Татарстан.

В настоящее время кредит на покупку недвижимости в ВТБ можно оформить по ставке от 9,3 процента.