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Политика

В Украине заявили о необходимости признать выборы в России

20 марта 2018, 17:52

Ирина Луценко заявила, что если Киев признает президентские выборы в России нелегитимными, власти Украины не смогут вести переговоры с Москвой.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Представитель Президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что в случае, если Киев признает президентские выборы в России нелегитимными, украинские власти не смогут вести переговоры с Москвой. Об этом сообщает «112 Украина». 

Если Президент РФ будет признан нелегитимным, то власти Украины не смогут с ним разговаривать и договариваться по весомым и чувствительным для себя позициям, сказала Ирина Луценко, предложив не признавать только результаты выборов на территории Крыма. 

Ранее сообщалось, что в Верховной раде зарегистрирован законопроект о непризнании выборов Президента России.


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