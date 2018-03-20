В Украине заявили о необходимости признать выборы в России

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Представитель Президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что в случае, если Киев признает президентские выборы в России нелегитимными, украинские власти не смогут вести переговоры с Москвой. Об этом сообщает «112 Украина».

Если Президент РФ будет признан нелегитимным, то власти Украины не смогут с ним разговаривать и договариваться по весомым и чувствительным для себя позициям, сказала Ирина Луценко, предложив не признавать только результаты выборов на территории Крыма.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде зарегистрирован законопроект о непризнании выборов Президента России.