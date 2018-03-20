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На Урале отберут волонтеров на чемпионат WorldSkills в Казани

20 марта 2018, 19:22

Минимум 25 волонтеров планирует подготовить для чемпионата 2019 года центр «Волонтеры Урала».
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Гульназ Ойкина). Отбор волонтеров для чемпионата WorldSkills, который будет проходить в 2019 году в Казани, проведет центр «Волонтеры Урала», получивший статус ресурсного центра по набору добровольцев к чемпионату мира по профессиональным стандартам WorldSkills. Центр собирается подготовить по меньшей мере 25 волонтеров, отбор которых планируется начать уже этой осенью, сообщает ТАСС.

«Волонтеры Урала» во вторник в Екатеринбурге подписали соглашение о сотрудничестве с «Дирекцией спортивных и социальных проектов», в рамках которого волонтерский центр присоединится к подготовке мирового чемпионата в статусе ресурсного центра по набору добровольцев.

По условиям сотрудничества, задачами ресурсного центра является работа по созданию нужных условий для участия в волонтерской программе мирового чемпионата WorldSkills Kazan-2019 и вовлечении в волонтерскую деятельность большого количества кандидатов, участие в отборе кандидатов, обучение и формирование состава команды волонтеров от региона. 


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