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Спорт

Стал известен состав «Ак Барса» на матч против «Магнитки»

20 марта 2018, 16:44

Наставник казанской команды Зинэтула Билялетдинов не произвёл ни одной перестановки в составе по сравнению со второй игрой серии.
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(Магнитогорск, 20 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Перед третьим матчем полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ тренерский штаб «Ак Барса» не сделал ни одного изменения в стартовом составе команды. Игра, которая пройдёт в Магнитогорске, стартует в 17.00 по московскому времени.

Место в воротах казанской команды займёт Эмиль Гарипов. Полностью игровые сочетания казанцев выглядят так:

1-е звено: Иржи Секач — Антон Ландер — Джастин Азеведо — Андрей Марков — Никита Лямкин;

2-е звено: Данис Зарипов — Владимир Ткачев — Станислав Галиев — Василий Токранов — Рафаэль Батыршин;

3-е звено: Артем Лукоянов — Фёдор Малыхин — Алексей Потапов — Роман Манухов — Атте Охтамаа;

4-е звено: Роб Клинкхаммер — Александр Свитов — Ярослав Косов — Михаил Сидоров.

Счёт в серии между «Ак Барсом» и «Магниткой» пока равный — 1:1. В первом казанском матче победу праздновали магнитогорцы (4:3 ОТ), на следующий день подопечные Билялетдинова реабилитировались и сравняли счёт в серии (4:1).


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