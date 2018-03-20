Стал известен состав «Ак Барса» на матч против «Магнитки»

(Магнитогорск, 20 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Перед третьим матчем полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ тренерский штаб «Ак Барса» не сделал ни одного изменения в стартовом составе команды. Игра, которая пройдёт в Магнитогорске, стартует в 17.00 по московскому времени.
Место в воротах казанской команды займёт Эмиль Гарипов. Полностью игровые сочетания казанцев выглядят так:
1-е звено: Иржи Секач — Антон Ландер — Джастин Азеведо — Андрей Марков — Никита Лямкин;
2-е звено: Данис Зарипов — Владимир Ткачев — Станислав Галиев — Василий Токранов — Рафаэль Батыршин;
3-е звено: Артем Лукоянов — Фёдор Малыхин — Алексей Потапов — Роман Манухов — Атте Охтамаа;
4-е звено: Роб Клинкхаммер — Александр Свитов — Ярослав Косов — Михаил Сидоров.
Счёт в серии между «Ак Барсом» и «Магниткой» пока равный — 1:1. В первом казанском матче победу праздновали магнитогорцы (4:3 ОТ), на следующий день подопечные Билялетдинова реабилитировались и сравняли счёт в серии (4:1).