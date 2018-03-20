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Минниханов объявил благодарность семи чиновникам за защиту прав несовершеннолетних

20 марта 2018, 16:54

Благодарность Президента Татарстана касается вклада в деятельность Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов объявил благодарность семи татарстанским чиновникам за большой вклад в обеспечение деятельности Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте лидера республики.

Благодарность Президента РТ объявлена замглавы Камско-Устьинского района РТ Газинуру Габидуллину, замруководителя исполкома Азнакаевского района по социальным вопросам Дамиру Гилязову, замглавы администрации Центрального района исполкома Набережных Челнов Вере Кирилловой, зампредседателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Рафилу Нугуманову, первому замминистра здравоохранения РТ Сергею Осипову, уполномоченному по правам ребенка в РТ Гузель Удачиной и замруководителя исполкома Набережных Челнов Рамилю Халимову.


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