Минниханов объявил благодарность семи чиновникам за защиту прав несовершеннолетних

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов объявил благодарность семи татарстанским чиновникам за большой вклад в обеспечение деятельности Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте лидера республики.

Благодарность Президента РТ объявлена замглавы Камско-Устьинского района РТ Газинуру Габидуллину, замруководителя исполкома Азнакаевского района по социальным вопросам Дамиру Гилязову, замглавы администрации Центрального района исполкома Набережных Челнов Вере Кирилловой, зампредседателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Рафилу Нугуманову, первому замминистра здравоохранения РТ Сергею Осипову, уполномоченному по правам ребенка в РТ Гузель Удачиной и замруководителя исполкома Набережных Челнов Рамилю Халимову.