Перевозки пассажиров двухэтажными поездами из Казани в Москву выросли на 9 процентов

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В январе – феврале двухэтажными поездами из Казани в Москву перевезено 56,6 тыс. пассажиров, что на 9 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Казань вошла в пятерку самых популярных направлений. Доля от общего объема перевозок составляет 9,7 процента», – говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент курсируют 10 пар двухэтажных поездов по восьми маршрутам из Москвы в Санкт-Петербург, Адлер, Казань, Воронеж, Самару, Кисловодск, а также из Санкт-Петербурга в Адлер.

Всего в январе – феврале двухэтажными поездами перевезено 675,8 тыс. пассажиров, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.