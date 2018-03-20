В Елабуге прошел прием населения с участием Татьяны Ларионовой и Гузель Удачиной

(Елабуга, 20 марта, «Татар-ифнорм», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова, уполномоченная по правам ребенка в РТ Гузель Удачина и ответственный секретарь Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ильсияр Гарифуллина провели прием населения.

Большая часть обращений касались вопросов защиты прав и законных интересов детей. К примеру, одна из мам пожаловалась, что в одной из школ города многодетную семью сняли с бесплатного питания. Тем временем мать троих детей воспитывает их одна, алименты не получает. Вопрос будет решен сегодня же: оказалось, что мать вовремя не предоставила необходимые справки в школу.

Жительницу села Танайка Айгуль Хабибуллину волнует вопрос газификации их улицы, где всего четыре дома. Семья вынуждена отапливать дом электричеством. Газ здесь планируется провести в следующем году, если будет финансирование.

Всего на прием пришли 4 елабужанина. Все они получили консультации по волнующим вопросам.