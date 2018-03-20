Фотомарафон «Айданавыборы» продлил прием работ

(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Анастасия Левитан). Фотомарафон «Айданавыборы» продолжает прием конкурсных работ, сообщает медиагруппа мероприятия.

В конкурсе могут участвовать только снимки, сделанные только в день выборов в специальных фотозонах. Одно из главных условий участия — открытые аккаунты в социальных сетях Вконтакте и Instagram и снимки, сделанные только в день выборов в специальных фотозонах.

Всего в конкурсе «Айданавыборы» приняли участие десятки тысяч татарстанцев. На сайте конкурса и в социальных сетях Вконтакте и Instagram выложено уже более 50 тысяч фотографий участников.

На данный момент на официальном сайте конкурса стартовало голосование по 16 номинациям. Голосовать за понравившееся фото можно один раз.

Снимки принимаются до 22 марта, голосование продлится до 24 марта. Официальные итоги конкурса будут объявлены 28 марта.

Торжественное вручение призов пройдет 31 марта 2018 года. Среди подарков значатся айфоны и планшеты, приставки PlayStation, камеры Go-Pro, портативные колонки, велосипеды и пр.