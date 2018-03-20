Сокамерник Скрипаля рассказал о его жизни в тюрьме

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Бывший начальник четвертого управления УФСБ по Санкт-Петербургу Константин Лапин, отбывавший наказание в одной исправительной колонии вместе с экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалем, рассказал об их тюремной жизни. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам Лапина, только двое из сидевших в колонии отбывали наказание за государственную измену, в том числе Скрипаль. Остальные сидели за преступления против личности.

В колонии Скрипаль трудился на швейном производстве. Он был достаточно грамотен и держался от всех обособленно, как отшельник, отметил Лапин.

Сергей Скрипаль был осужден в 2006 году. Следствие выяснило, что он работал на британскую разведку. Скрипаля приговорили к 13 годам лишения свободы, но уже четыре года спустя его помиловали и обменяли на задержанных в Америке российских разведчиков.