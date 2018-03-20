Несколько человек пострадали при стрельбе в американской школе в Мэриленде

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В американском штате Мэриленд в школе произошла стрельба, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, несколько человек получили ранения.

«Привет, Twitter. Я нахожусь в школе "Грейт-Миллс". Существует вероятность, что выход заблокирован, кто-то уже, возможно, мертв. Пожалуйста, помолитесь за нас», — написала в Twitter одна из учениц учебного заведения.

По данным агентства, инцидент произошел в школе «Грейт-Миллс». Офис шерифа округа Сент-Мэри подтвердил информацию и попросил родителей не приводить на занятия детей.

Другой информации пока не поступало.