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Несколько человек пострадали при стрельбе в американской школе в Мэриленде

20 марта 2018, 16:17

Несколько человек пострадали при стрельбе в американской школе в Мэриленде Инцидент случился в учреждении «Грейт-Миллс» в округе Сент-Мэри.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В американском штате Мэриленд в школе произошла стрельба, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, несколько человек получили ранения.

«Привет, Twitter. Я нахожусь в школе "Грейт-Миллс". Существует вероятность, что выход заблокирован, кто-то уже, возможно, мертв. Пожалуйста, помолитесь за нас», — написала в Twitter одна из учениц учебного заведения.

По данным агентства, инцидент произошел в школе «Грейт-Миллс». Офис шерифа округа Сент-Мэри подтвердил информацию и попросил родителей не приводить на занятия детей.

Другой информации пока не поступало.

 


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