Система tax free заработает в городах-участниках ЧМ-2018 до спортивного события

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Система tax free начнет работать во всех городах-участниках ЧМ-2018 по футболу до начала спортивного события. Об этом заявил замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Тимур Максимов, сообщает ТАСС.

В настоящее время соответствующее поручение правительства уже вышло. Система начнет работать раньше начала чемпионата, чтобы была возможность ее протестировать, отметил он.

Постановление о введении tax free в пилотном режиме в шести аэропортах России — в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, было подписано 12 февраля 2018 года. Системой смогут пользоваться иностранцы, которые вывозят товары, купленные в России, за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, заявил тогда Премьер-министр Дмитрий Медведев.