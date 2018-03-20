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Экономика и финансы

Система tax free заработает в городах-участниках ЧМ-2018 до спортивного события

20 марта 2018, 18:16

Необходимо протестировать систему до чемпионата мира, заявил замглавы ФТС.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Система tax free начнет работать во всех городах-участниках ЧМ-2018 по футболу до начала спортивного события. Об этом заявил замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Тимур Максимов, сообщает ТАСС. 

В настоящее время соответствующее поручение правительства уже вышло. Система начнет работать раньше начала чемпионата, чтобы была возможность ее протестировать, отметил он. 

Постановление о введении tax free в пилотном режиме в шести аэропортах России — в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, было подписано 12 февраля 2018 года. Системой смогут пользоваться иностранцы, которые вывозят товары, купленные в России, за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, заявил тогда Премьер-министр Дмитрий Медведев.


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