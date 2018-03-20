Казаки Набережных Челнов приглашают горожан на Шермиции

(Набережные Челны, 20 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Казаки из Набережных Челнов приглашают горожан на Шермиции — традиционные состязания, на которых казаки показывают умение владеть конем и оружием, демонстрируют лихость и отвагу.

Шермиции способствуют воспитанию молодежи в духе казачьих традиций, считают организаторы состязаний.

В этом году Шермиции в Набережных Челнах пройдут 31 марта в спорткомплексе Свято-Вознесенского Архиерейского подворья. В состязаниях примут участие представители команд казачьих обществ Симбирского окружного казачьего общества, Волжского войскового казачьего общества и казачьих общественных организаций, действующих в РТ.