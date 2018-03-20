ВКТ не принимает заявки на обучение в вузах РТ по экономическим и юридическим специальностям

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В 2018 году исполком Всемирного конгресса татар не будет принимать заявки на целевое обучение в вузах Татарстана по медицинским, экономическим, юридическим специальностям, сообщает сайт ВКТ.

Рассмотрению также не подлежат обращения в случае полученных по профильным предметам оценок ЕГЭ ниже 65 баллов.

Исполком Всемирного конгресса татар и Министерство образования и науки РТ в соответствии с поручением Президента РТ Рустама Минниханова и приказом Минобрнауки РФ от 2014 года продолжают работу по содействию в поступлении на целевой основе граждан России и иностранных граждан из числа татарских соотечественников, проживающих в странах СНГ и дальнего зарубежья, в вузы РТ.

ВКТ просит до 15 мая заполнить анкеты абитуриентов на своем сайте и направить в адрес исполкома конгресса копии документов об образовании и паспортов абитуриентов, а также утвержденных двусторонних договоров о целевом обучении с организациями-заказчиками.

