Мэр Нижнекамска поздравил землячку с блестящим выступлением на Паралимпиаде

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Мэр Нижнекамска Айдар Метшин от имени всех горожан поздравил спортсменку Марту Зайнуллину с успешным выступлением на Паралимпиаде — 2018, прошедшей в Южной Корее. Об этом сообщает официальный сайт Нижнекамского муниципального района.

Прекрасная спортивная подготовка и сильный характер обеспечили Марте важную для каждого спортсмена победу. Ее выступление можно назвать наглядным примером того, что люди с ограниченными возможностями здоровья не ограничены в своих талантах, отметил глава района.

«Мы верим, что достигнутое станет хорошим стимулом для новых спортивных успехов, и золотая медаль, еще обязательно пополнит копилку достижений Марты», — заключил Айдар Метшин.

Накануне Марта Зайнуллина в числе сборной паралимпийцев РФ вернулась домой с игр, на которых ей удалось завоевать одну серебряную и две бронзовые медали.