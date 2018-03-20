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Мэр Нижнекамска поздравил землячку с блестящим выступлением на Паралимпиаде

20 марта 2018, 17:32

Накануне Марта Зайнуллина в числе сборной паралимпийцев России вернулась домой с игр в Южной Корее.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Мэр Нижнекамска Айдар Метшин от имени всех горожан поздравил спортсменку Марту Зайнуллину с успешным выступлением на Паралимпиаде — 2018, прошедшей в Южной Корее. Об этом сообщает официальный сайт Нижнекамского муниципального района. 

Прекрасная спортивная подготовка и сильный характер обеспечили Марте важную для каждого спортсмена победу. Ее выступление можно назвать наглядным примером того, что люди с ограниченными возможностями здоровья не ограничены в своих талантах, отметил глава района. 

«Мы верим, что достигнутое станет хорошим стимулом для новых спортивных успехов, и золотая медаль, еще обязательно пополнит копилку достижений Марты», — заключил Айдар Метшин.

Накануне Марта Зайнуллина в числе сборной паралимпийцев РФ вернулась домой с игр, на которых ей удалось завоевать одну серебряную и две бронзовые медали.


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