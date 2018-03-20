При благоустройстве Казани к ЧМ-2018 особое внимание уделят цветочному оформлению

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). При благоустройстве Казани к ЧМ-2018 по футболу особое внимание уделят цветочному оформлению, сообщается на сайте мэрии.

Участники совещания в исполкоме города рассмотрели многочисленные идеи скульптур, граффити, инсталляций, рисунков на траве, фотозон, оформления фасадов зданий и т.д.

Арт-объекты и фотозоны появятся в местах, которые станут основными точками притяжения гостей города: на ул. Баумана (центральной пешеходной зоне Казани), на площадке фестиваля болельщиков у центра семьи «Казан», в Старо-Татарской слободе, площади Тысячелетия и др.

Подготовка города активизируется сразу же после того, как растает снег. Работа будет идти по той же схеме, что и в преддверии Универсиады 2013 года и чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году.