В Татарстане появятся студенческие научно-производственные трудовые отряды

(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в ближайшие годы планируется сформировать студенческие научно-производственные трудовые отряды. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Ринат Садыков.

«Думаем над тем, чтобы в ближайшие годы запустить новое направление – студенческие научно-производственные трудовые отряды. Туда войдут студенты, обучающиеся тому или иному узкому кругу деятельности. Студенты-технологи могли бы работать на малых производственных площадках в городах и районах республики. Эти площадки могут создаваться с учетом потребностей местной экономики», – рассказал Ринат Садыков.

Он также отметил, что планируется расширить сферу деятельности студотрядов. «Чтобы это были не только сферы услуг и общепита, как сегодня. Почему бы нам не задуматься о том, чтобы студенческий сервисный отряд был немного другого направления? Например, обслуживание каких-то коммерческих проектов. Отдельно думаем о направлении IТ-отрядов, ребята которых будут сформированы в бригаду и решать какие-то кейсы, заказываемые коммерческими и государственными предприятиями», – поделился планами Садыков.