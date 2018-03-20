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Культура

Дом дружбы народов Татарстана передали в ведение Минкульта РТ

20 марта 2018, 16:48

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление об изменении типа государственного учреждения «Дом дружбы народов Татарстана».
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Функции и полномочия учредителя Дома дружбы народов Татарстана будет осуществлять Министерство культуры РТ. Соответствующее постановление за подписью Премьер-министра РТ Алексея Песошина опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Согласно документу, поменяется и тип учреждения — с государственного учреждения на государственное бюджетное учреждение. 

В течение 60 дней Минкульт РТ должен будет утвердить устав учреждения и обеспечить его государственную регистрацию.

Дом дружбы народов Татарстана открылся в 1999 году с целью оказания государственной поддержки общественным национально-культурным организациям по сохранению и развитию культур народов Татарстана.


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