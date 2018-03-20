Дом дружбы народов Татарстана передали в ведение Минкульта РТ

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Функции и полномочия учредителя Дома дружбы народов Татарстана будет осуществлять Министерство культуры РТ. Соответствующее постановление за подписью Премьер-министра РТ Алексея Песошина опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.
Согласно документу, поменяется и тип учреждения — с государственного учреждения на государственное бюджетное учреждение.
В течение 60 дней Минкульт РТ должен будет утвердить устав учреждения и обеспечить его государственную регистрацию.
Дом дружбы народов Татарстана открылся в 1999 году с целью оказания государственной поддержки общественным национально-культурным организациям по сохранению и развитию культур народов Татарстана.