Ространснадзор приостановил полеты всех Ан-148 после катастрофы в Подмосковье

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Глава Ространснадзора предписал приостановить полеты сапмолетов Ан-148 во всех авиакомпаниях, сообщает «Газета.Ru».

«Мы в целом делаем предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, которые их эксплуатируют. Есть определенные проблемы», – заявил он.

В Росавиации также сообщили, что авиакомпания «Саратовские авиалинии» перестала эксплуатировать данную модель воздушного судна.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что самолет Ан-148, следовавший согласно рейсу Москва — Орск, потерпел крушение 11 февраля сразу после вылета из «Домодедово». На борту было 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли. Обломки и черный ящик лайнера были обнаружены, в причинах трагедии разбираются специалисты.

