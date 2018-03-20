Фарид Мухаметшин выразил соболезнования в связи с кончиной Виктора Ерина

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин направил телеграмму соболезнования вдове бывшего министра внутренних дел РФ Любови Ериной, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что уроженец Казани скончался в Москве на 75-м году жизни после продолжительной болезни.

В телеграмме говорится о том, что уход из жизни Виктора Федоровича – нашего земляка, Героя Российской Федерации, генерала армии, видного государственного деятеля – невосполнимая утрата для всех россиян. В Татарстане и по сей день с признательностью вспоминают годы работы Виктора Ерина в системе уголовного розыска МВД республики.

«Древняя мудрость гласит, что человек живет до тех пор, пока о нем помнят. Для всех, кто знал Виктора Федоровича, он навсегда останется сильным, мужественным и в то же время – отзывчивым и добрым человеком», – отметил в телеграмме глава парламента РТ.

Фарид Мухаметшин выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким Виктора Федоровича, а также пожелал сил и выдержки в этот скорбный час.

