В Елабуге за сутки вывезли более 300 кубометров снега

(Елабуга, 20 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня ночью коммунальные службы Елабуги начали вывозить снег из города.

Как сообщил директор МУП «Благоустройство и озеленение Елабужского муниципального района» Алексей Ферт, за несколько дней в городе выпала месячная норма осадков. До этого коммунальщики только расчищали улицы города, а сегодня начали вывозить снег из города.

В уборке снега этой ночью было задействовано 15 единиц спецтехники. В первую очередь вывозятся те горы снега, которые мешают обзору водителей и пешеходов. Однако, водители, порой сами препятствуют работе коммунальщиков, оставляя машины на обочине.

За последние сутки с улиц города было вывезено более 300 кубометров снега.