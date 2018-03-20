Песков ответил на заявление Меркель по «делу Скрипаля»

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля не обнадеживают, сказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с Премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве заявила, что российская сторона должна представить доказательства своей непричастности к отравлению Скрипаля.

В заявлении Меркель идет речь о презумпции невиновности, отметил Песков.

Президент РФ неоднократно повторял, что Россия не имеет никакого отношения «к делу о покушении на возможное убийство в Великобритании британского шпиона», рассказал пресс-секретарь российского лидера.

Утверждения о причастности России к отравлению являются нонсенсом. Великобритания должна предоставить обоснования своей позиции, подчеркнул Песков.