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Политика

Песков ответил на заявление Меркель по «делу Скрипаля»

20 марта 2018, 17:12

Утверждения о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ являются нонсенсом, отметил пресс-секретарь Путина.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля не обнадеживают, сказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с Премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве заявила, что российская сторона должна представить доказательства своей непричастности к отравлению Скрипаля.

В заявлении Меркель идет речь о презумпции невиновности, отметил Песков.

Президент РФ неоднократно повторял, что Россия не имеет никакого отношения «к делу о покушении на возможное убийство в Великобритании британского шпиона», рассказал пресс-секретарь российского лидера.

Утверждения о причастности России к отравлению являются нонсенсом. Великобритания должна предоставить обоснования своей позиции, подчеркнул Песков.


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