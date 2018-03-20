В Казани идет массовая проверка автобусов

(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Александр Елисеев). В Казани идут массовые проверки междугородних автобусов частных перевозчиков. Инспекторы расположились на въезде в столицу республики, на Мамадышском тракте. В первые же минуты рейда инспекторы ДПС остановили водителя без путевого листа.

Сам водитель от комментариев отказался. Сотрудники ГИБДД объяснили, что это грубое нарушение, так как невозможно установить, прошел ли водитель медэкспертизу перед рейсом и готов ли транспорт к использованию.

«Будет составлен административный протокол и возбуждено административное дело. В ходе проверки лица, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности», – отметил начальник отделения Госавтоинспекции по Советскому району Казани Нияз Яруллин.

Позже в процессе проверки выяснилось, что у автобуса неисправно рулевое управление и заблокирован аварийный выход. Автобус отправили на штрафстоянку, пассажиров пересадили в другой.

Пассажиры еще одного микроавтобуса, который остановили за трещину на лобовом стекле, поделились, что не против подобных проверок, но не в ущерб поездке.

«Мы же не за Христа ради ездим – платим деньги перевозчику. Можно же проверять не в ущерб нам», – поделилась пассажирка.

По словам инспекторов, среди чаще всего встречающихся нарушений лидируют неисправные ремни безопасности и трещины на лобовом стекле.

В случае если ремни безопасности не исправны, водитель автобуса не имеет права выезжать в рейс. Также транспорт могут снять с маршрута из-за неисправного рулевого управления, тормозной системы и в случае, если водитель нетрезв.