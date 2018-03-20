В Кремле отказались считать отсутствие звонка от Трампа недружественным шагом

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Кремле не считают недружественным шагом то, что Президент США Дональд Трамп не собирается поздравлять Владимира Путина с победой на выборах, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова,

«Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно здесь ничего сгущать, это второе. Ну и третье, утро вечера мудренее, — добавил Песков. — Президент Путин остается открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо в отношениях с нашими американскими партнерами».

Дмитрий Песков не смог сказать, прислали ли из Белого Дома телеграмму: международных телеграмм очень много, и он не может точно сказать, была ли среди них американская.

В США 19 марта заявили, что победа Владимира Путина на выборах не стала сюрпризом и Трамп не планировал поздравлять коллегу по телефону.