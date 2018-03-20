Суд перенес заседание по иску Минспорта к ПСО «Казань» на 610 млн рублей

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Арбитражный суд Москвы отложил судебное заседание по иску Министерства спорта РФ к ПСО «Казань», который является генеральным подрядчиком строящихся к ЧМ-2018 стадионов в Самаре и Саранске, сообщает RNS.

Судебное слушание по иску на почти 610 млн рублей перенесено на 19 апреля.

В начале февраля Минспорт РФ подал иски к генеральным подрядчикам шести строящихся к ЧМ-2018 спортивных объектов на общую сумму 2,9 млрд рублей, в том числе два иска к ПСО «Казань» — на 609,7 млн и 555,5 млн рублей.