Турмаршрут по Старо-Татарской слободе Казани пополнился Домом Исмагилова

(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). Памятник деревянного зодчества Казани, объект культурного наследия республиканскго значения, Дом Исмагилова вошел в число объектов, с которыми можно будет познакомиться во время экскурсии по туристическому маршруту Старо-Татарской слободы. Об этом «Татар-информ» сообщили в префектуре «Старый город».

К такой договоренности пришли руководитель МБУ по развитию историко-культурной территории «Историческая среда» Марат Корнилов и народный художник Рушан Шамсутдинов.

Заслуженный деятель искусств РТ в настоящее время живет и работает в Доме Исмагилова, расположенном по улице К. Насыри, 31.

Деревянный дом, прилегающий к Апанаевской мечети, восстановлен в 2012 году Министерством лесного хозяйства РТ по программе «Восстановление объектов культурного наследия деревянного зодчества в историческом центре Казани».

Его нынешний владелец Рушан Шамсутдинов – график, иллюстратор книг, каллиграф. В 1969 – 1978 годах был художником Министерства промышленности ТАССР, с 1993 года – главный художник Татарского книжного издательства. Им выполнены графические серии «Религиозные праздники», «Портреты татарских ханов», шамаилей.

Экскурсионная программа с посещением дома-мастерской художника будет разработана уже в ближайшее время.

