В Елабуге завели «желтую книгу» для жалоб населения

(Елабуга, 20 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня, во время делового вторника, глава Елабужского района РТ Геннадий Емельянов поблагодарил жителей Елабуги за активную явку на президентские выборы. Он также отметил хорошую организацию голосования на избирательных участках.

А в преддверии выборов в Елабуге прошли специальные опросы среди горожан. Для них завели «желтую книгу», в которую записывались все ответы, жалобы и предложения елабужан.

В основном, вопросы были по коммунальной тематике. Кроме того, некоторые горожане жалуются, что не все кабельные операторы транслируют местные новости, а кто-то даже предложил построить мост, соединяющий Елабугу и Нижнекамск.

По словам Геннадия Емельянова, все жалобы и предложения будут учитываться при формировании приоритетных задач по дальнейшему развитию территории.

«В этой “желтой книге” записаны данные по опросу населения, который мы провели во время наших встреч, а также пожелания жителей города и района. Задания мы раздадим всем службам, работы всем хватит. Все озвученные населением проблемы мы будем учитывать при принятии решения развития нашей территории», — отметил Геннадий Емельянов.

Всего за последние два месяца было проведено более 15 встреч руководства города и района с елабужанами.