Глава ЦИК РТ: Выборы в Татарстане прошли на хорошем уровне

(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Лилия Чанышева). Выборы Президента РФ в Татарстане прошли на хорошем уровне, заявил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Мидхат Шагиахметов.

«Я как председатель избирательной комиссии, который впервые проводил в качестве руководителя эту избирательную кампанию на территории республики, могу сказать, что не только мы, члены ЦИК, но и многие наблюдатели оценили уровень выборов. Сами избиратели достаточно активно шли на избирательные участки и отдавали свой голос», — отметил председатель ЦИК РТ.

Выборы в Татарстане прошли на хорошем уровне. Активность избирателей на президентских выборах была достаточно высокой, заключил глава ЦИК РТ.

Явка на выборах Президента России в республике составила 77,45 процента от общего числа избирателей.