(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Мужчина, тело которого нашли после пожара на Дежнева в Казани, был убит, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ночь на 18 марта в однокомнатной квартире в пятиэтажке по Дежнёва случился пожар. В результате погибли 41-летняя женщина и 46-летний мужчина, его брата близнеца госпитализировали с отравлением угарным газом.

В процессе изучения останков специалисты установили, что хозяин квартиры скончался от ножевого ранения в туловище. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В процессе розыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых в возрасте 43 и 37 лет. Следствие считает, что незадолго до инцидента компания выпивала в квартире. Из-за женщины между ними произошла ссора, в процессе которой один из участников ударил ножом оппонента. После того как пострадавший скончался, злоумышленники подожгли квартиру и скрылись через окно, оставив в доме спящих женщину и мужчину.

В данный момент правоохранители изучают все обстоятельства случившегося.